Индекс 0,97: Нижнекамская ТЭЦ-1 получила паспорт готовности к зиме

Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

После окончания оценки технического состояния оборудования и уровня эксплуатации «ТГК-16» выдан паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2023―2024 годов. Документ подписан заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком. Паспорт подтверждает надежность, техническую и квалификационную готовность энергокомпании к наступающей зиме.

Филиалу компании, Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), паспорт готовности вручил заместитель генерального директора — главный инженер АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов.

— Паспорт готовности — заслуга всего коллектива. Этот документ подтверждает готовность, а главное, нашу способность обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей в сезон пиковых нагрузок, ― подчеркнул Латыпов.

Подготовка энергетиков к зиме традиционно включила в себя масштабный комплекс работ. В этом году на станции выполнили 20 мероприятий, включая капитальные ремонты одного котлоагрегата и двух турбоагрегатов.

Запасы резервного топлива на ТЭЦ сформированы и поддерживаются на уровне не ниже установленных Минэнерго России нормативов.

Готовность электростанций к отопительному сезону определяется в том числе по параметрам, связанным с техническим состоянием оборудования и с подготовкой персонала к работе в период максимальных зимних нагрузок. В этом году нижнекамскому филиалу компании присвоен индекс готовности 0,97.