Самым популярным произведением победителей «Большой книги» стал роман Водолазкина «Чагин»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

5 декабря прошло награждение победителей Национальной литературной премии «Большая книга». Аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» провели исследование и выяснили, книги каких финалистов пользовались наибольшей популярностью у читателей в этом году.

Чаще всего россияне приобретали роман «Чагин» Евгения Водолазкина, победителя «Большой книги». Вторую строчку рейтинга заняло городское фэнтези «Оккульттрегер» Алексея Сальникова. Писатель занял на премии третье место. Следующей по популярности стала книга «Дар речи» Юрия Буйды, которому на премии досталось второе место.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в пятерку популярных произведений вошла биография «Михаил Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина. Она заняла такое же место в шорт-листе «Большой книги», а в номинации «Читательское голосование» стала лидером. Замыкает рейтинг роман «снарк, снарк. Книга 1. Чагинск» Эдуарда Веркина, который на премии по числу голосов читателей занял третье место.

Напомним, востребованность нон-фикшен-книг, рассказывающих о политических лидерах, за первые десять месяцев этого года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером продаж стало произведение «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» Александра Баунова, посвященное истории последних диктатур Западной Европы — режимам Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции.

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Галия Гарифуллина