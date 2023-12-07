Казанский Центр волейбола «Санкт-Петербург» отремонтируют за 164,8 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Центр волейбола «Санкт-Петербург», расположенный по улице Мидхата Булатова в Казани, капитально отремонтируют за 164,8 млн рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главстрой Татарстана».

Рабочим предстоит отремонтировать лестницы, обновить входные группы, залы, штаб службы безопасности, санузлы, комментаторские и коридор. Еще подрядчика обяжут заменить светильники.

Закончить работы нужно к 1 декабря 2024 года. Прием заявок на участие в тендере ведется до 14 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Арену построили в рамках подготовки к Универсиаде-2013. Строительство началось в августе 2009 года, и в декабре 2010 года стадион был торжественно открыт. Сейчас объект является домашней ареной для волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо-Казань».

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов назвал развитие физической культуры и спорта одним из приоритетов республики. Он напомнил, что за последние 10 лет в республике построили 105 крупных объектов физкультуры и спорта.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов