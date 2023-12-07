В Казани снесут семь незаконно установленных торговых объектов и заборы
В Казани утвердили очередные перечни самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Среди них оказались торговые павильоны, заборы и металлические ограждения.
По распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани в городе должны демонтировать семь торговых объектов и павильонов по следующим адресам:
- ул. Гудованцева, вблизи дома №43/1;
- пр. Победы, вблизи дома №56 — два объекта;
- ул. Мира, вблизи дома №45;
- ул. Восстания, вблизи дома №119;
- ул. Гвардейская, земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000:18910;
- ул. Космонавтов, вблизи дома №47а
Владельцев этих торговых объектов и павильонов казанские власти не установили. Несмотря на это, владельцам поручено добровольно снести свою собственность до 11 декабря. Если они не выполнят требование, то объекты демонтируют в принудительном порядке до 10 марта следующего года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
Согласно распоряжению главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фаниса Нурмухаметова под снос пойдут:
- металлические ворота по ул. Челюскина, вблизи дома №40 и ул. Октябрьской, вблизи дома №10;
- металлический забор на территории, ограниченной ул. Гаврилова, ул. Академика Лаврентьева и проспектом Ямашева, кад.№16:50:000000:21629;
- заборы по ул. Песочной, напротив «Сад №7 КМПО», и по ул. Дементьева, вблизи дома №18;
- металлическое ограждение по ул. Короленко, вблизи дома №30, и по ул. Дементьева, вблизи дома №33а;
- металлические столбики по ул. Мусина, вблизи дома №59а;
- шлагбаум на ул. Дементьева, вблизи дома №18.
У собственников есть пять дней, чтобы убрать ограждения добровольно. Если они не сделают это, объекты демонтируют принудительно в течение 90 дней.
Неделю назад власти Казани утвердили два новых перечня самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списках 18 торговых павильонов и 16 гаражей, а также будка охраны и хозяйственные постройки.
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