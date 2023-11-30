В Казани снесут более 30 незаконно установленных торговых объектов и гаражей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани утвердили два новых перечня самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. В списке 18 торговых павильонов и 16 гаражей, а также будка охраны и хозяйственные постройки.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани, в городе должны демонтировать 12 торговых павильонов по проспекту Ямашева, вблизи дома №19б, два объекта — по Оренбургскому тракт, вблизи дома №138в, а также по адресам:

ул. Г. Динмухаметова, вблизи дома №138в;

ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №24б;

ул. Максимова, вблизи дома №27;

ул. Вишневского, вблизи дома №51/1.

Владельцев перечисленных торговых объектов и павильонов казанские власти не установили, но поручили им добровольно снести свою собственность до 4 декабря. Если они не выполнят требование, то их владения демонтируют в принудительном порядке до 3 марта следующего года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.



По распоряжение главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберта Салихова под снос пойдут будка охраны и хозяйственные постройки по ул. Габдуллы Тукая 97а и гаражи по адресам:

ул. Роторная, вблизи домов 27 и 29;

ул. Депутатская;

ул. Комиссара Габишева, 29;

ул. Зеленая, 11;

ул. Ботаническая, вблизи домов №13 и №17;

ул. Дубравная, вблизи дома №29;

ул. Хади Такташа;

ул. Подлужная, кад.№16:50:010701:14;

ул. Волкова, вблизи 86;

ул. Авангардная, вблизи дома 88;

ул. Заслонова, 8;

ул. Чехова, кад. №16:50:011123:126;

ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №113;

ул. Павлюхина, вблизи дома №99б.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Добровольный демонтаж владельцы указанных объектов должны завершить к 10 декабря. Если они не сделают это, гаражи снесут в принудительном порядке до 25 апреля 2024 года.

Неделю назад в Казани утвердили список из пяти торговых объектов под снос. Они находятся по ул. Восстания, вблизи дома №87; ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №106а; ул. Фатыха Амирхана, вблизи дома №101в; ул. Киевской (земельный участок с кадастровым номером 16:50:000000: 35795) и Оренбургскому тракту, вблизи дома №144б.

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Татьяна Демина