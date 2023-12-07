С улиц Казани эвакуируют два брошенных автомобиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с улиц планируют эвакуировать еще два автомобиля. Власти указали, что машин есть признаки разукомплектованного и (или) брошенного транспорта и (или) оставления с нарушениями Правил благоустройства города.



Эвакуировать планируется ВАЗ 2105, находящийся у дома №9 по ул. Челюскина, и Daewoo Nexia, который стоит вблизи дома №82 по проспекту Ямашева. Обе машины голубого цвета.

После эвакуации автомобили будут храниться три месяца на специализированной автостоянке на ул. Воровского. Если в течение этого срока их владельцы не объявятся, то транспорт признают бесхозяйным в судебном порядке.



Напомним, три оповещения об эвакуации брошенных машин казанские власти опубликовали осенью. В сентябре они распорядились убрать 15 автомобилей, в октябре — еще десять.



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Татьяна Демина