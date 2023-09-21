С улиц Казани эвакуируют 15 брошенных автомобилей
С улиц Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани планируют эвакуировать 15 машин. Все они отвечают соответствуют признакам брошенного транспорта и мешают другим автомобилям, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства.
Извещения об эвакуации касаются машин без государственного регистрационного знака:
- ВАЗ 2107 с кузовом темно-зеленого цвета вблизи дома №55А по ул.Побежимова;
- ВАЗ 2113 с кузовом черного цвета вблизи дома №78 по проспекту Ямашева;
- ВАЗ 2113 с кузовом бежевого цвета вблизи дома №101 по проспекту Ямашева;
- Hyundai Accent с кузовом черного цвета вблизи дома №8 по ул.Белинского;
- ВАЗ 21099 с кузовом красного цвета вблизи B Lada Kalina c кузовом оранжевого цвета дома №15 по ул.Воровского;
- Lada Priora с кузовом серого цвета вблизи дома №6 по ул.2-я Ленинградская;
- Газель с кузовом белого цвета вблизи дома №25 по ул.Абсалямова;
- Daewoo Nexia с кузовом золото цвета вблизи дома №39 по ул.Коллективная;
- Газель с кузовом молочного цвета вблизи дома вблизи дома №53 по ул.Адоратского;
- Daewoo Nexia с кузовом серого цвета вблизи дома №13 по ул.Четаева;
- Газель с кузовом белого цвета вблизи дома №56 к.1 по ул.Гаврилова;
- Daewoo Nexia с кузовом серого цвета вблизи дома №5 по ул.Беломорская
- Газель с кузовом белого цвета вблизи дома №33 по ул.Чистопольская;
- УАЗ 452 с кузовом серого цвета вблизи дома №20Б по ул.Гаврилова.
Собственникам отвели пять суток на перемещение автомобилей. Если они не уберут машины, их эвакуируют на специализированную автостоянку по ул.Воровского, кадастровый номер земельного участка — 16:50:110207:95.
Напомним, аналогичные извещения об эвакуации машин власти Казани публиковали и в прошлом году. Так, например, в октябре 2022 года с улиц города решили убрать ВАЗ-1111 вблизи дома №79 по ул. Фатыха Амирхана и ВАЗ-21074 около дома №39а по ул. Волгоградской.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым