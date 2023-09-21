С улиц Казани эвакуируют 15 брошенных автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С улиц Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани планируют эвакуировать 15 машин. Все они отвечают соответствуют признакам брошенного транспорта и мешают другим автомобилям, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства.



Извещения об эвакуации касаются машин без государственного регистрационного знака:

ВАЗ 2107 с кузовом темно-зеленого цвета вблизи дома №55А по ул.Побежимова;

ВАЗ 2113 с кузовом черного цвета вблизи дома №78 по проспекту Ямашева;

ВАЗ 2113 с кузовом бежевого цвета вблизи дома №101 по проспекту Ямашева;

Hyundai Accent с кузовом черного цвета вблизи дома №8 по ул.Белинского;

ВАЗ 21099 с кузовом красного цвета вблизи B Lada Kalina c кузовом оранжевого цвета дома №15 по ул.Воровского;

Lada Priora с кузовом серого цвета вблизи дома №6 по ул.2-я Ленинградская;

Газель с кузовом белого цвета вблизи дома №25 по ул.Абсалямова;

Daewoo Nexia с кузовом золото цвета вблизи дома №39 по ул.Коллективная;

Газель с кузовом молочного цвета вблизи дома вблизи дома №53 по ул.Адоратского;

Daewoo Nexia с кузовом серого цвета вблизи дома №13 по ул.Четаева;

Газель с кузовом белого цвета вблизи дома №56 к.1 по ул.Гаврилова;

Daewoo Nexia с кузовом серого цвета вблизи дома №5 по ул.Беломорская

Газель с кузовом белого цвета вблизи дома №33 по ул.Чистопольская;

УАЗ 452 с кузовом серого цвета вблизи дома №20Б по ул.Гаврилова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Собственникам отвели пять суток на перемещение автомобилей. Если они не уберут машины, их эвакуируют на специализированную автостоянку по ул.Воровского, кадастровый номер земельного участка — 16:50:110207:95.

Напомним, аналогичные извещения об эвакуации машин власти Казани публиковали и в прошлом году. Так, например, в октябре 2022 года с улиц города решили убрать ВАЗ-1111 вблизи дома №79 по ул. Фатыха Амирхана и ВАЗ-21074 около дома №39а по ул. Волгоградской.

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Татьяна Демина