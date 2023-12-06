Банк России отмечает активизацию схем манипулирования

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России зафиксировал рост неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, сообщает пресс-служба регулятора.



ЦБ фиксировал недобросовестные сделки, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива. Заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.

В основном фиксируются такие случаи недобросовестного поведения «по договоренностям», как передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов; торговая активность без экономического смысла (одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль); наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов; обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом; апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.

— Перечисленные действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов биржевые операции могут быть ограничены (торговые счета заблокированы), а инвестор будет привлечен к ответственности, — указали в пресс-службе регулятора.

Недобросовестными будут считаться операции с использованием инсайдерской информации. Во избежание нарушений инвесторам порекомендовали обращаться за разъяснениями к их брокеру.

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Маргарита Головатенко