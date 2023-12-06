В Татарстане экс-руководитель предприятия предстанет перед судом за преднамеренное банкротство

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Казанский комбинат надомников+» в Татарстане обвиняют в преднамеренном банкротстве. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора республики Алексей Заика.



Следствие считает, что директор вывел более 5,8 млн рублей с расчетных счетов предприятия с сентября 2019 года по июнь 2023 года, используя свое служебное положение. В результате организация оказалась неспособной в полном объеме удовлетворить требования шести кредиторов.

Свою вину экс-руководитель не признал. Уголовное дело направили в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

В сентябре в российской дочке корпорации Google — ООО «Гугл» — обнаружили признаки преднамеренного банкротства. В заключении временного управляющего компанией на портале «Федресурс» указано, что в ситуации с корпорацией рассматривались судебные тяжбы в России, касающиеся удаления запрещенной информации и блокировки российских ресурсов на YouTube.



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Маргарита Головатенко