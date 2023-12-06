Раис Татарстана призвал повышать роль государства в управлении многоквартирным фондом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов считает, что государство должно повысить свою роль в управлении многоквартирным фондом. Свое мнение он высказал на заседании возглавляемой им комиссии Государственного Совета страны по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.



Рустам Минниханов напомнил, что в Государственную думу уже внесен законопроект, направленный на изменение процедуры лицензирования управляющих компаний, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Он обратил внимание, что для татарстанцев и всех россиян одна из главных тем — состояние и развитие системы ЖКХ. По проблемам в этой сфере от населения поступает множество жалоб.

Вместе с этим Рустам Минниханов поблагодарил президента России Владимира Путина за программу модернизации коммунальной инфраструктуры. Татарстан, напомним, получит 1,78 млрд рублей от Фонда развития территорий на обновление линейных объектов сферы теплоснабжения.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В сентябре 2023 года раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в регионе в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Он поставил задачу обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента России Владимира Путина.



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Татьяна Демина