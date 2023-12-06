Джо Байден: мы не можем позволить победить Дональду Трампу на выборах президента США

Президент США Джо Байден признался, что не уверен, стал бы он переизбираться на должность главы государства, если бы предыдущий американский лидер Дональд Трамп не баллотировался вновь.

— Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить, — цитирует ТАСС заявление Белого дома.

Байден заявил об этом в рамках предвыборного мероприятия, проходящего в штате Массачусетс. Также американский президент сомневается, что Дональд Трамп придет на его инаугурацию в случае победы на предстоящих выборах.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. И американский экс-президент, и нынешний глава государства уже выразили свое намерение участвовать в них.

Ранее Трамп уже выражал уверенность, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.

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Илина Хакимова