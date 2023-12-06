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Джо Байден: мы не можем позволить победить Дональду Трампу на выборах президента США

07:31, 06.12.2023

Президент США Джо Байден признался, что не уверен, стал бы он переизбираться на должность главы государства, если бы предыдущий американский лидер Дональд Трамп не баллотировался вновь.

— Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что стал бы баллотироваться. Но мы не можем позволить ему победить, — цитирует ТАСС заявление Белого дома.

Байден заявил об этом в рамках предвыборного мероприятия, проходящего в штате Массачусетс. Также американский президент сомневается, что Дональд Трамп придет на его инаугурацию в случае победы на предстоящих выборах.

Напомним, выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. И американский экс-президент, и нынешний глава государства уже выразили свое намерение участвовать в них.

Ранее Трамп уже выражал уверенность, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.

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Илина Хакимова
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