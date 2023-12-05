Под санкции США попали две компании из ОЭЗ «Алабуга»

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство торговли США ввело санкции в отношении 28 юридических лиц из России. Помимо этого в список попали компании из Армении, Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Кипра, Китая и Нидерландов.

Экспортные ограничения ввели и для двух компаний из ОЭЗ «Алабуга» — ООО: «Альбатрос» (занимается производством беспилотников) и «Дельфин Алабуга» (выпускает моторные лодки).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Помимо этого, в список попали: авиакомпания «Северо-Запад», АО «РосАэро», поставщики электронных компонентов «Электроком ВПК» и ИНЕЛСО.

В заключении говорится, что компании, попавшие в список, по мнению американских властей, «вовлечены, были вовлечены или могут быть вовлечены в деятельность, которая противоречит национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США».

В ноябре сообщалось, что США ввели санкции против российских компаний и морских судов, в частности они коснулись нефтяного танкера «Казань».

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Илина Хакимова