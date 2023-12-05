Мишустин рассказал о направлении 21 трлн рублей на выполнение нацпроектов за 5 лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия направила на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей за 5 лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



В 2023 году из федерального бюджета на эти цели направили порядка 3 трлн рублей.

Глава кабмина обратил внимание, что национальные проекты — очень важный инструмент достижения национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным. Особенное внимание глава государства поручил уделить шести направлениям: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран, укрепление технологического и обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, повышение благосостояния граждан и защита материнства, детства, поддержка семей с детьми.

— Именно на эти шесть пунктов нужно опираться в нашей текущей деятельности. Конечно, следует учитывать и возникающие вызовы. Ответы на них либо уже сформулированы в виде новых проектов, либо работа над ними ведется, — приводит его слова ТАСС.

Кредитование малого и среднего бизнеса растет более быстрыми темпами, чем сегмент крупных предприятий. Основным драйвером роста остаются льготные кредиты и господдержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Маргарита Головатенко