Почти 35 тысяч татарстанцев приняли участие во Всероссийском зачете по финансовой грамотности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В личном тестировании Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности приняли участие почти 35 тысяч жителей Татарстана, с заданиями справились 80%, сообщили в пресс-службе отделения — Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка России.



Всего в VI Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности приняли участие 1,9 млн человек по всей России. Каждый участник, успешно прошедший зачет, получил сертификат от его организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив.

Взрослым участникам легче всего было ответить на вопросы о финансовом мошенничестве и погашении кредитов. Самыми сложными для них стали вопросы о налогообложении при продаже недвижимости и проблемах при назначении страховой пенсии по старости.

Школьникам средних и старших классов проще всего было ответить на вопросы о защите данных банковских карт, труднее — об инвестировании, защите персональных данных в приложениях и проблемах, связанных с оформлением страхового полиса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самую высокую оценку своему умению распоряжаться деньгами среди россиян дали татарстанцы, однако такая уверенность не всегда гарантирует защиту от убытков, выяснил СберНПФ. Жители республики высоко оценили свое умение распоряжаться деньгами. 89% респондентов довольны знаниями и навыками в части управления капиталом, планирования бюджета и инвестирования.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко