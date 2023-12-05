Казань вошла в топ-5 городов, в которые россияне поедут на Новый год

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Столица Татарстана вошла в рейтинг пяти самых популярных для празднования Нового года городов в России. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Россияне, которые хотят встретить Новый год в путешествии, в большинстве случаев останавливают свой выбор на гостинице в родной стране — 77,2%. Наибольшей популярностью пользуется Москва — туда собираются отправиться 26,4% респондентов. Немного отстает Санкт-Петербург: на культурную столицу приходится 21,7% заказов. Третье место занял Сочи (10,3%).

На четвертой строчке рейтинга расположилась Казань (3,5% бронирований). Замыкает пятерку Нижний Новгород (2,5%).

realnoevremya.ru (архив)

Что касается зарубежных направлений, россияне планируют провести новогоднюю ночь в Стамбуле (7,1%), Минске (6,2%) и Дубае (6,0%). Также опрошенным интересны Пхукет (2,6%) и Ереван (2,2%).

Напомним, в ноябре столица Татарстана вошла в топ самых популярных городов для отдыха с детьми. Город оказался в первой пятерке, заняв четвертое место рейтинга.

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Галия Гарифуллина