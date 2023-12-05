Ведущая ГТРК «Татарстан» попала в «черный» список «Миротворца»

Ведущая ГТРК «Татарстан» Гузель Зайнакова оказалась в списке украинского сайта «Миротворец», на котором публикуют данные журналистов, чья позиция противоречит официальным киевским властям.



Личные данные журналистки опубликовали на сайте после телевизионного проекта «Голос Луганска» — это серии интервью с жителями Луганска, жившими под обстрелами со стороны западной Украины на протяжении восьми лет.

Как указывается в карточке на сайте, журналистка включена в список в связи с «покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины», «информационную поддержку нападения России на Украину» и соучастие в «преступлениях российской власти против Украины и ее граждан», сообщает «ГТРК Татарстан».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями и обнародованием данных журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Их называют «изменниками родины». Сайт создали в 2014 году по инициативе бывшего советника министра МВД Украины Антона Геращенко. Среди партнеров сайта долгое время числилась СБУ Украины.

Глава digital-редакции «Реального времени» Артем Гафаров оказался первым журналистом из Татарстана, которого внесли в украинскую интернет-базу «Миротворец» в мае этого года.

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Маргарита Головатенко