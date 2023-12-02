Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия и Украина продолжают контакты по вопросу обмена пленными, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.



— Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать. Работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц как бы есть, списки людей есть. Процесс переговоров… идет, — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мирошник упомянул о сложностях, которые влияют на ситуацию. Это, в частности, политические факторы происходящих изменений, и в том числе на фронте.

В сентябре Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что готов выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом.

В мае Татьяна Москалькова сообщила, что в России возбудили 32 уголовных дела по факту пыток военнослужащих в украинском плену.

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Маргарита Головатенко