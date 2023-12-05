Александр Груничев: на рост тарифов на коммунальные услуги повлияло увеличение средней зарплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На решение о повышении тарифов на коммунальные услуги с 2024 года повлияло увеличение средней зарплаты. Об этом на брифинге в кабмине рассказал председатель Госкомитета республики по тарифам Александр Груничев.

— Особое внимание обращу два факта: индекс потребительских цен при плане 4,3% составил 13,9%, индекс цен производителей при плане 4,9% составил 10%. Конечно, мы все эти выпадающие расходы организаций должны учитывать при планировании и установлении тарифов на следующий период, — рассказал он.

Еще один фактор — новый долгосрочный период для 70% регулируемых организаций. Он устанавливается на 2024—2028 годы.

— Одним из факторов, который влияет существенно на рост тарифов, является рост средней заработной платы. Для примера, в Кайбицком ЖКХ рост с 11 тысяч при установлении на предыдущий долгосрок сейчас устанавливается в 24 тысячи, — заявил Александр Груничев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Александр Груничев напомнил, что в соответствии с распоряжением правительства России с 1 июля 2024 года запланирован предельный индекс роста платы граждан по Татарстану — 10,8%. Предельно допустимое отклонение — 4,9%.



Татарстан обгоняет регионы ПФО по темпам роста тарифов ЖКХ. В следующем году стоимость коммунальных услуг в городах может подняться на 15,7% — такой максимальный «потолок» для повышения тарифов установлен республике при базовом индексе в 10,8%. Нижегородская, Самарская и Кировская области смогли уложиться в более скромный диапазон роста — от 9,8% до 10,8%. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина