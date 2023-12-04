В Татарстане чиновнице назначили штраф в 2 тысячи рублей за нарушение профилактики безнадзорности детей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Чистополя привлекла к ответственности чиновницу, в связи с нарушением законодательства о профилактике безнадзорности детей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию по СМИ Руслан Галиев.



В ходе проверки надзорное ведомство установило, что исполком Чистопольского района поручил отделу культуры провести разъяснительную работу для пресечения инцидентов, связанных с падением детей из окон многоэтажек. Вопреки закону, информацию о проведенной работе в комиссию не представили. В связи с этим чиновницу оштрафовали на сумму 2 тысячи рублей.

По постановлению прокурора начальник отдела культуры исполкома привлечена к административной ответственности по ст. 2.18 Кодекса Татарстана об административных правонарушениях (нарушение срока исполнения постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).

В Балтасинском районе Татарстана против руководителя управления возбудили административное дело по ст. 5.59 КоАП России — нарушение законодательства об обращениях граждан. Мировой суд назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей. Выяснилось, что в 2023 году в Балтасинском районе остались без ответа два обращения, поступившие из Министерства образования и науки Татарстана. Вопреки закону, в управлении не были заведены карточки личного приема граждан.

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Маргарита Головатенко