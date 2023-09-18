Чиновника в Татарстане оштрафовали на 5 тысяч рублей за обращения граждан, оставшиеся без ответа

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Балтасинском районе Татарстана против руководителя управления возбудили административное дело по ст. 5.59 КоАП России — нарушение законодательства об обращениях граждан. Мировой суд назначил ему штраф в 5 тысяч рублей в доход государства, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что в 2023 году в Балтасинском районе остались без ответа два обращения, поступившие из Министерства образования и науки Татарстана. Вопреки закону, в управлении не были заведены карточки личного приема граждан.

Судебное решение не вступило в законную силу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В августе руководителя исполкома Нурлатского района оштрафовали на 5 тысяч рублей из-за несвоевременного ответа администрации заявителю. По закону на письменное обращение заявителя должны были ответить в течение 30 дней со дня его регистрации. Однако ответ последовал с опозданием.



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Маргарита Головатенко