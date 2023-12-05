Россияне рассказали, какие профессии считают наиболее перспективными в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В топ перспективных в 2024 году профессий, по мнению жителей России, вошли IT-специалист и рабочие специальности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Две трети респондентов — 66% — уверены, что лучшие возможности будут у IT-специалистов. Каждый второй — 51% — считает перспективными рабочие специальности. Еще 38% опрошенных выбрали профессию врача. Также в число специалистов, которых назвали участники исследования, вошли представители сферы нанотехнологий (31%), инженеры (31%), строители (28%), аналитики (22%). Еще 19% россиян выделили перспективы медсестер и менеджеров по продажам, 14% — маркетологов. По 12% указали на профессии HR-специалистов, юристов и дизайнеров.

Свой выбор респонденты объясняли высоким заработком и конкуренцией компаний за таких работников (по 43%). Кроме того, опрошенные учитывали перспективы развития профессии в РФ и других странах (39%), престижность специальности (32%), возможность для удаленной работы (25%) и высокий карьерный потенциал (23%).

Напомним, в этом году российские работодатели стали искать многозадачных сотрудников почти в три раза чаще, чем в 2021-м. Всего за первые 9 месяцев этого года в России было открыто почти 368 тыс. вакансий для таких работников. Это больше, чем за периоды в январе — сентябре 2022-го (+17,4%) и 2021 годов (+181%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина