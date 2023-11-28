В России стали востребованнее многозадачные сотрудники

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В этом году российские работодатели стали искать многозадачных сотрудников почти в три раза чаще, чем в 2021-м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование разработчика голосовых и текстовых роботов Robovoice (резидент «Сколково») и рекрутинговой платформы HeadHunter.

Всего за первые 9 месяцев этого года в России было открыто почти 368 тыс. вакансий для многозадачных сотрудников. Это больше, чем за периоды в январе — сентябре 2022-го (+17,4%) и 2021 годов (+181%).

Чаще всего сотрудников, умеющих совмещать несколько дел, ищут учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации. Также высокая потребность в таких работниках была зафиксирована в финансовом, сельскохозяйственном, гостинично-ресторанном секторах, на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кроме того, российским компаниям стали чаще требоваться коммуникабельные сотрудники — в этом году появилось 145,1 тысячи таких вакансий. Это превышает показатель 2022–го (+70,2%) и 2021 года (+163%). Стрессоустойчивый персонал работодатели стали искать активнее на 52,5%, чем в 2022 году, и на 106,7%, чем в 2021-м. Востребованы также ответственные сотрудники (для них открыто более 381,4 тыс. рабочих мест) и те, кто умеет вести деловую переписку (для таких работников есть более 541,4 тыс. вакансий).

Напомним, в октябре этого года в Татарстане увеличился спрос на сотрудников сферы «Рабочий персонал». За месяц в республике было открыто на 35% больше вакансий для рабочих, чем в середине прошлой осени. Такие специалисты стали одними из наиболее востребованных.



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Галия Гарифуллина