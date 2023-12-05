В Казани зарплата специалиста по кадровому делопроизводству достигает 100 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В декабре текущего года сервис SuperJob провел исследование и выяснил, на какой доход могут рассчитывать специалисты по кадровому делопроизводству в столице Татарстана. Зарплатный максимум таких сотрудников составляет 100 тысяч рублей. В Москве они могут получать 150 тысяч ежемесячно, в Санкт-Петербурге — 125 тысяч.

От 35 до 40 тысяч рублей в месяц предлагают специалистам с неполным высшим образованием. От них ждут знание программ «1С:ЗУП», Excel и трудового законодательства.

От 40 до 50 тысяч рублей может составлять ежемесячный доход сотрудников, у которых есть высшее образование и знания ДП в полном объеме, норм охраны труда, порядка оформления, ведения, хранения и архивирования кадровых документов. Кроме того, они должны обладать опытом взаимодействия с Социальным фондом России, медицинскими фондами, военкоматами и стажем работы от года.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

На зарплату в размере 50-65 тысяч рублей могут рассчитывать кандидаты, которые вели кадровый электронный документооборот и КДП по удаленным сотрудникам и нескольким юридическим лицам. Также от таких сотрудников требуют опыт работы специалистом по КДП в компаниях с численностью персонала от 200 человек. Кроме того, для работодателей может быть важно, чтобы у соискателя было допобразование в сфере КДП и опыт работы в IT-компаниях.

Максимальный ежемесячный заработок от 65 до 100 тысяч рублей предлагают специалистам, получившим дополнительное образование в сфере управления персоналом, обладающим навыками подбора персонала, опытом постановки КДП, опытом работы в компаниях с численностью персонала от 500 человек и стажем от трех лет. Также компании могут ожидать от кандидата знания английского языка, навыков аудита и курирования кадрового делопроизводства в филиалах компании и успешного опыта прохождения кадрового аудита, проверок контролирующих органов.

Напомним, зарплатный максимум руководителя отдела кадров в Казани достигает 155 тысяч рублей. Для того чтобы иметь такой доход, сотрудник должен иметь стаж от пяти лет, обладать опытом автоматизации кадрового учета и навыками ведения КДП.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина