В Казани сегодня снег и до -10 градусов

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 5 декабря, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -8 до -10 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -6 до -11 °С.



Также в Казани ожидается западный ветер порывами 7—12 м/с. На дорогах возможна гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.



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Татьяна Демина