«Локация хорошая, но можно очень сильно влететь»: дом Геркен — С.В. Левашова в Казани оценили в 150 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Здание стоит уже много лет заброшенным и разрушается»

В Казани выставили на продажу землю, на которой находится усадьба «Дом Геркен — С.В. Левашова, 1839—1882 гг. архитекторы Ф.И. Петонди, И.Г. Невинский», по улице Жуковского. За объекты исторического наследия просят 150 миллионов рублей. В объявлении указаны три здания площадью 280, 150 и 240 квадратных метров.

Как рассказали «Реальному времени» продавцы, объекты проходят под адресами Жуковского, 3 и 5. В зданиях есть арендодатели с действующими договорами, которые могут продолжить оплачивать съем после продажи.

Добавим, что исторический объект был построен в 1839 году. Реализована усадьба и ее флигель были архитекторами Фомой Петонди и Иваном Невинским. Объекты были включены в перечень культурного наследия в 2011 году.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев сказал нашему изданию, что сам главный дом усадьбы Геркен — С.В. Левашова сохранился, а вот флигель стоит много лет заброшенным.

— Когда-то он тоже был жилой, потом людей оттуда выселили, не понимаю, почему его не снесли, когда можно было все сносить. Ему чуть меньше 200 лет. Дом выполнен в стиле классицизма. Несколько лет назад у меня была идея взять этот дом под консервацию, очистить его от мусора, заколотить двери. Потому что я боялся, что его подожгут или что-то подобное с ним сделают, а потом снесут. Если его хотят сохранить, то это будет здорово, потому что здание стоит уже много лет заброшенным и разрушается. А ведь оно одно из немногих в таком почтенном возрасте в Казани, — поделился Гордеев.

«Это очень дорогое предложение»

По мнению замгендиректора АН «А-Девелопмент» Владимира Шайхиева, ценник в 150 миллионов рублей слишком высок как с точки зрения стоимости квадратного метра, так и с точки зрения необходимости восстановления объектов.

— Это очень дорогое предложение во всех отношениях. Локация хорошая, слов нет, но можно очень сильно влететь. Здания можно использовать под торговую площадь либо под общепит, но там с парковками не очень хорошо. Нужно смотреть, что там с земельными участками, но ценник завышен, — говорит Шайхиев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Впрочем, эксперт подчеркнул, что подобные особняки в центре Казани всегда пользуются стабильным спросом. Он отметил, что на такие объекты всегда есть интересанты, готовые заходить в проект и вкладываться, но при условии, что цена должна быть адекватной.

— Данные здания могут быть использованы под офисное пространство, апартаменты, причем для постоянного проживания, в меньшей степени как гостиница, но их можно сделать в качестве апарт-отеля либо сделать какое-то кафе, рассчитанное на студентов. Я вижу следующие перспективы: размежевать земельные участки под зданиями, если это возможно, и продать их по отдельности, потому что у них слишком разное состояние. Место очень хорошее, район Щапова, Лобачевского, Жуковского, такие локации очень востребованы. Я вижу минус только в том, что здания хотят отдать в одни руки. Вероятность этого совсем небольшая, причем при такой высокой стоимости, — заключил специалист.



1 / 16 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Александр Зарипов