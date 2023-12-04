Казань стала лидером рейтинга городов, жители которых уверены в получении годовой премии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Убеждены, что работодатель выплатит им годовую премию, почти половина казанцев. Это самый высокий показатель среди городов России, сообщают аналитики «Авито Работы».

Ожидают выплаты годовой премии 46% жителей Казани. Вторую строчку рейтинга городов, в которых работники больше всего уверены в получении годовой премии, занял Нижний Новгород (40% ответов). Третье место досталось Екатеринбургу (38%).

В топ городов, жители которых рассчитывают на годовую премию, вошли также Самара, Омск и Ростов-на-Дону (по 35%). В Перми уверены в получении выплат 34% работников, Челябинске и Новосибирске — каждый третий (3%). В Москве рассчитывают на премию только 32%, как и в Волгограде, в Уфе и Красноярке — по 31%. В Санкт-Петербурге ожидают надбавку 30% жителей. Замыкает рейтинг Воронеж (27%).

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В целом по России убеждены, что выплаты в конце года получат все работники их компании, 31% работающих граждан. Вовсе не рассчитывают на получение премии больше половины участников исследования — 56%. Говоря о размере ожидаемых выплат, респонденты чаще всего называли сумму до 5 тысяч рублей (41% ответов). Каждый пятый — 20% — надеется получить от 5 до 10 тысяч рублей. Уверены, что получат 10 до 20 тысяч, 13% опрошенных, более 40 тысяч рублей — 14%.

Напомним, принято вознаграждать персонал за достижения в 88% предприятий и организаций в России. В большинстве случаев работодатели предпочитают поощрять сотрудников дополнительными выплатами. Готовы дарить персоналу премию в размере до 10 тысяч рублей 67% респондентов. Назвали подходящей сумму от 10 до 20 тысяч рублей 23% компаний, более 20 тысяч — 9%.

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Галия Гарифуллина