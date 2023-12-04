С начала года в полицию поступило более 800 сообщений из школ Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из школ Казани в отделы полиции с начала 2023 года поступило свыше 800 сообщений. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник полиции Управления МВД России по городу Ильнур Хаялиев:



— В 2023 году в полицию поступило более 800 сообщений из общеобразовательных учреждений. Такие цифры говорят о налаженном взаимообмене между образовательными организациями и полицией, — сказал он.

Напомним, школы Казани с определенной периодичностью получат анонимные сообщения с угрозами. После их обнаружения объекты эвакуируют.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Например, в апреле 2023 года в столице Татарстана сразу несколько школ эвакуировали после обнаружения писем с угрозами. Все подобные сообщения оказываются ложными.



О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, в интервью «Реальному времени» рассказывал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.



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Татьяна Демина