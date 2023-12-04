В Казани выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в 2023 году увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник полиции Управления МВД России по городу Ильнур Хаялиев.



Причиной роста подростковой преступности в столице Татарстана он назвал увеличение числа выявленных полицейскими при расследовании уголовных дел дополнительных эпизодов преступной деятельности. Их число выросло почти в два раза.

С начала 2023 года в Казани зарегистрировали 212 уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними. Большую их часть составляют преступления против собственности.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Процесс декриминализации подростковой среды продолжается. И, несмотря на статистические данные, в целом можно говорить, о положительной динамике, — сказал Ильнур Хаялиев.

Напомним, в Казани с начала 2023 года зарегистрировали 20 670 преступлений. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина