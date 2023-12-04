Художники воссоздают панно «Химия» в Нижнекамске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В творческой мастерской Набережночелнинского отделения Союза художников России сейчас оживает история Нижнекамска. При поддержке СИБУРа челнинские художники возрождают историческое панно «Химия», созданное в 1971 году нижнекамскими монументалистами Геннадием Капитовым, Василием Спириным и Александром Баровым.

Художники адаптировали эскиз Геннадия Капитова для полноцветной печати, создали шаблоны и перевели их на асбестовые плиты, воссоздав очертания масштабного рисунка. Новый эскиз практически полностью повторяет авторский, но благодаря векторной графике линии на рисунке стали более плавными, без искажений. В создании обновленного эскиза и подборе нужных оттенков коллегам из Набережных Челнов помогал сам Геннадий Капитов.

— Мы воспроизвели природные цвета, которые использовал автор эскиза больше полувека назад. В качестве материала используем кварцевый грунт и колерованную мраморную штукатурку. Часть плит — те, которые потрескались и скололись, — меняем на новые, — рассказал председатель отделения Союза художников России Ленар Ахметов. — На то, чтобы высохнуть, мраморной штукатурке нужны три дня и комнатная температура. Работы по восстановлению рисунка займут три недели, будут задействованы восемь художников.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Панно «Химия» входит в экспозицию из четырех уникальных настенных картин, украсивших фасады четырех домов на улице Строителей. В 2022 году при поддержке администрации Нижнекамска было реконструировано панно «Хлеб-соль», воспевающее труд работников сельского хозяйства.

Обновленную монументальную картину «Химия» планируется вернуть на фасад дома по ул. Строителей, 24 до конца этого года.

Лили Егорова