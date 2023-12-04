Роскомнадзор с сентября составил 14 протоколов за нарушение зарубежными соцсетями закона о самоконтроле

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Роскомнадзор (РКН) с 1 сентября этого года составил 14 протоколов за нарушение зарубежными социальными сетями закона о самоконтроле. По шести из них назначены штрафы, еще восемь ждут рассмотрения в суде.

— За нарушение требований закона о самоконтроле Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Под штрафные санкции попали такие соцсети, как Pinterest (штраф — 900 тыс. рублей), Twitch (900 тыс. рублей), Google (900 тыс. рублей), TikTok (750 тыс. рублей), Telegram (900 тыс. рублей), Likee (800 тыс. рублей).

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым у соцсетей появилась ответственность за неисполнение требований закона о самоконтроле. Закон действует с 1 февраля 2021 года.

В РКН подчеркнули, что зарубежные соцсети не всегда добросовестно модерируют площадки и зачастую не размещают необходимые сведения в соответствии с законом, в том числе и после получения требований ведомства, передает ТАСС.



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Илина Хакимова