Роскомнадзор сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Роскомнадзор с 1 марта 2024 года сможет заблокировать в магазинах приложений все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

— С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах, — цитирует сенатора «РИА Новости».

Он подчеркнул, что этот приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В августе депутат Госдумы Антон Горелкин предложил создать в России национальный VPN-сервис с господдержкой. Он уточнил, что практика поддержки VPN применяется в других странах: например, в США правительство открыто финансирует компании, предоставляющие такие услуги.

На Международном форуме Kazan Digital Week — 2023 министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что в стране не планируют вводить ответственность за использование VPN-сервисов.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Айрат Назипов