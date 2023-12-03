Татарстан стал победителем всероссийской акции «Вода России»

Татарстан одержал победу во Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России», реализуемой в рамках национального проекта «Экология» (федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Диплом получил заместитель министра экологии Татарстана Егор Тарнавский на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». В пресс-службе ведомства отметили, что Татарстан получил 1-е место на акции уже в третий раз: республика была победительницей также в 2021 и 2022 годах.

За 2023 год в очистке прибрежных территорий республики участвовали около 323 тысяч человек. Всего татарстанцам удалось убрать порядка 9 тысяч км берегов и собрать 22 тысячи куб. м мусора.

— Мы благодарны всем кто нас поддержал, кто посвящал свои выходные генеральной уборке берегов наших рек и озер. Эта победа — победа каждого татарстанца! Экология — объединяет! — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Напомним, на территории только одного озера Изумрудного в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» татарстанцы собрали более 2,8 тысячи килограммов мусора. В мероприятии приняли участие 500 жителей республики.

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Галия Гарифуллина