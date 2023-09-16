На казанском озере Изумрудном татарстанцы смогли собрать 2,8 тысячи килограмм мусора

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На озере Изумрудное состоялся Всероссийский субботник «Зеленая Россия» в рамках акции «Вода России» национального проекта «Экология». Участие в нем приняли 500 татарстанцев, которые собрали более 2,8 тысячи мусора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Уточняется, что 124 команды в течение часа собрали более 2,8 тысячи килограмм мусора, попутно сортируя его. Всего получилось 368 мешков, в том числе 115 мешков с пластиком, 95 со стеклом и 10 с металлом. Участникам помогали сотрудники Минэкологии и дайверы регионального отделения Русского географического общества.

Участников приветствовал министр экологии Александр Шадриков, который поблагодарил всех, кто пришел поддержать экологическую акцию.

— В рамках акции «Вода России» мы с вами уже очистили 6 тысяч километров береговых линий, нас поддержали 240 тысяч жителей, которые вышли нам на помощь. Сегодня мы видим, сколько людей хотят просто внести свой вклад в созидание, вклад в экологию! Мы с вами не раз говорили, что экологии нас объединяет, мы все вместе под одним зеленым флагом, флагом экологии, — сказал министр.

В свою очередь председатель регионального отделения РГО Дмитрий Шиллер рассказал сколько километров реки Казанки уже удалось очистить в рамках проекта «Свободный ток». Расчищено 25 завалов, из воды поднято 1,2 тысячи тонн древесины.

— Много было сделано региональным отделением РГО, много ещё планируется сделать. Это тот самый проект, которым я горжусь. Мы увидели как на глазах менялась река. Как только мы только закончивали расчищать участок, на него тут же приходили люди, туристы, приходили семьями, и это здорово! На сегодняшний день, я считаю, Казанка очень недооцененная река в плане рекреации! — сказал он.

Напомним, в мае во время Всероссийской акции «Убери за собой» на пляже «Нижнее Заречье» казанцы собрали 71 мешок с мусором общим весом 430 килограмм, проводя параллельно сортировку мусора по фракциям.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин