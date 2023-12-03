Бойцов 430-го полка наградили медалями ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Рустам Минниханов/t.me

Татарстанским военным из 430-го полка, которые находятся в зоне СВО, вручили медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов в своем telegram-канале.



— За проявленные отвагу и мужество медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» на передовой наградили татарстанских бойцов из 430 полка, — сказано в публикации.

Раис выразил благодарность воинам и подчеркнул, что гордится ими.

Напомним, недавно военнослужащие из Татарстана, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), смогли пообщаться со своими родными и близкими благодаря телемосту, который для них организовал Центральный военный округ. Мероприятие для военнослужащих проходило в одном из районов тыловой зоны, для семей — на базе военного комиссариата Татарстана.

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Галия Гарифуллина