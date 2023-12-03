В Татарстане утвердили режим использования Билярского городища

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

В Татарстане был утвержден особый режим использования территории Билярского городища. Соответствующий документ подписал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Согласно приказу, на территории городища можно проводить археологические раскопки, разрешенные федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Также допускается проведение изыскательных, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ, работ по использованию лесов. Уточняется, что при этом должна быть обеспечена сохранность объекта культурного наследия или должны вестись спасательные археологические полевые работы. Обязательным условием стало согласование таких планов с уполномоченным органом.

Кроме того, допускаются музеефикация объекта археологического наследия и организация доступа граждан к городищу в соответствии с законодательством. Косить траву и расчищать территорию от сухостоя и живых деревьев и кустарников тоже разрешено.

Под запрет попали: складирование грунта, твердых и иных бытовых, в том числе строительных, отходов, забор грунта и других пород, свалка мусора и бытовых отходов в не установленных для этого местах.

Напомним, Институт развития городов Татарстана предпринимает новые шаги по реализации проектов на территории Билярского музея-заповедника. О том, почему столица Волжской Булгарии находится до сих пор где-то на отшибе человеческой памяти, а туристический поток генерирует не памятник истории, а источник «Святой ключ», — в материале «Реального времени».

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Галия Гарифуллина