На выдаче 68 фиктивных больничных поймали медиков Челнов, Бугульмы и Лениногорска

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Работники больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов за взятки оформляли и продлевали больничные листы без фактического осмотра пациентов. Пока выявлено 48 таких фактов и возбуждено 4 уголовных дела, сообщил замначальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Рафаэль Усманов на антикоррупционном брифинге.



18 аналогичных фактов выявлено в Бугульме и 2 в Лениногорском районе Татарстана, отметил представитель МВД.

Также по данным УЭБиПК, за коррупционное вознаграждение в 40 тысяч врач-нарколог больницы Атнинского района не только снял пациента с диспансерного учета, но и гарантировал, что информация о его диагнозе не дойдет до компетентных органов, с подачи которых можно наркозависимый может лишиться водительских прав. «А потом мы удивляемся, кто у нас получает водительские удостоверения», — заметил Усманов.



На том же брифинге прокурор Татарстана Альберт Суяргулов обвинил некоторых руководителей подчиненных-коррупционеров в негосударственном подходе и сглаживании последствий преступлений.

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Ирина Плотникова