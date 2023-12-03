Страховую пенсию получают больше двух миллионов россиян с инвалидностью

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России около 2,16 млн граждан с инвалидностью получают страховую пенсию, еще около 2,25 млн получают социальную пенсию по инвалидности. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

— Страховая пенсия назначается, если у человека с инвалидностью есть хотя бы один день трудового стажа. Сегодня такую пенсию получают 2,16 миллиона человек, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что если человек с инвалидностью никогда не работал и не имеет трудового стажа, Фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности. На сегодняшний день она назначена 2,25 миллионам человек.

— В основном ее получают дети-инвалиды, — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

В Социальном фонде добавили, что помимо страховой и социальной пенсии россияне с инвалидностью могут получать и государственную пенсию. Она полагается людям, которые получили инвалидность в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, радиационных или техногенных катастроф.

Такую пенсию в России получает 34,6 тысячи человек.

Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Его провозгласила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1992 году в конце Десятилетия инвалидов ООН (1983—1992). Праздник учредили для продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни и привлечения внимания к их проблемам.

В Татарстане на сегодняшний день проживает более 274,5 тысячи инвалидов — это 6,9% населения региона. Из общего числа инвалидов в Татарстане 17 225 человек — это несовершеннолетние. Доля таких лиц в детском населении региона — 2%.

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Илина Хакимова