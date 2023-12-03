За сутки в Казани произошло 215 аварий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 2 декабря, в столице Татарстана произошло 215 дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили в Госавтоинспекции, в пяти случаях пострадали люди.

Так, произошло два наезда на пешеходов и еще три случая столкновения, в которых есть пострадавшие.

Помимо этого, за сутки были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще четыре водителя, у которых не оказалось водительских прав.

Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 10 граждан.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани был зафиксирован самый высокий в России показатель частоты случаев ДТП за 10 месяцев 2023 года. За январь — октябрь текущего года показатель частоты случаев ДТП в столице Татарстана составил 11,1%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова