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Происшествия

В ХАМАС заявили, что освободили всех женщин и детей среди заложников

08:50, 03.12.2023 12
В ХАМАС заявили, что освободили всех женщин и детей среди заложников
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей среди заложников движения в Газе. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

— Израиль настаивает, что ряд женщин и детей продолжает находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были, — сказал он телеканалу Al Jazeera.

По его словам, если действительно какие-то случаи есть, то движение просто о них не знает или «не смогло до них добраться». Как утверждает замглавы политбюро, оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля.

Салех аль-Арури подчеркнул, что переговоров по их освобождению «не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа».

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действий против ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, палестинское движение нарушило условия перемирия, открыв огонь по Израилю.

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Илина Хакимова
Происшествия
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 03 дек
    Почему рф отказывается признавать хамас террористической организацией ?
    Они захватили граждан рф в заложники.
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    Анонимно 04 дек
    А почему Израиль не признает ВСУ террористической организацией? посылает наёмников и инструкторов? Евреи - те же арабы. У них внешность, даже танцы одинаковые и т.д. Только религия другая.
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    Анонимно 07 дек
    Ну вот про культуру, так это у русских и украинцев она можно сказать одна, в отличии от еврейской и арабской, конечно есть евреи выходцы из арабских стран, и да, тут вы скорее правы, есть некоторые сходства в песноплясках, но вот евреи с Европы, США, той же России, извольте, ну как то не похожи на арабов ничем. В рядах российской армии немало евреев, а если взять прошлые времена, то только в ВОВ около полумиллиона героически сражались в рядах красной армии. Украина независимое суверенное государство, с армией, а вот хамас террористическая организация в анклаве автономии под эгидой ООН, развившейся в террористическую структуру полностью захватившую власть, постоянно несущую угрозу мирным гражданам Израиля, пуляя ракетами по его городам. И про инструкторов какой то бред. В российской армии больше инструкторов еврейского происхождения, патриотов между прочим, а вы так гоните.. эх, нехорошо.
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    Анонимно 09 дек
    «а если взять прошлые времена, то только в ВОВ около полумиллиона героически сражались в рядах красной армии»
    Некуда было сдрыснуть, вот и сражались! Только русские их прятали за собой. Остальной Мир готов был их изничтожить. Их благодарность за их спасённые жизни сейчас видит каждый россиянин!
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    Анонимно 09 дек
    На складах С Продовольствием и в НКВД ЕВРЕИ ''ВОЕВАЛИ''
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    Анонимно 04 дек
    Потому, что Израиль террористическое государство, убило 15 тыс мирных жителей Газа.
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  • Анонимно 04 дек
    Вот евреев в Израиле весь мир жалел и что мы видим от них, ложь обман на каждом шагу и жестокость.Чего они добиваются, чтобы весь мир утратил человеческие чувства?Не доверяли ,не жалели?Чтобы повсеместно были преступления и убийства?Если какой-то премьер ведёт убивать армию , просто спровоцировав ситуацию, а потом заливает в уши ложь,значит, потом все так будут делать.А весь мир будет молчать.Не слушать.Что будет на земле?
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    Анонимно 07 дек
    По вашему нужно сидеть и не давать отпора террористам, ничего не делать, только бегая постоянно от ракет в бомбоубежища, просто погрозить в ответ кулаком? Мир жалел? И что, это помогло остановить терроризм хамаса?
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  • Анонимно 04 дек
    Все гораздо проще ,когда пришли евреи ,чтобы создать свое государство , они стали уничтожать местных жителей, что и продолжается до сих пор. Сопротивление ХАМАС это ответ евреям.
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    Анонимно 04 дек
    Это ложь.
    Учите историю и старайтесь меньше слушать пропагандистов.
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    Анонимно 06 дек
    Что ложь что евреи вырезали в 47 - 49 Палестинцев. Так вам пора в школу идти. Евреи самые большие террористы в мире. Их премьер самолично участвовал в уничтожении деревни. И нам после этого говорят что евреи бедные. Во время революции троцкий с сотоварищами были самыми жестокими убийцами и грабителями они твари золото России пускали закордон
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  • Анонимно 04 дек
    Жалко что так уничтожают полестинцев
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