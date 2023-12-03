В ХАМАС заявили, что освободили всех женщин и детей среди заложников

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Палестинское движение ХАМАС освободило всех женщин и детей среди заложников движения в Газе. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

— Израиль настаивает, что ряд женщин и детей продолжает находиться у нас в заложниках, но мы заявили, что их нет. Мы обменяли тех женщин и детей, которые у нас были, — сказал он телеканалу Al Jazeera.

По его словам, если действительно какие-то случаи есть, то движение просто о них не знает или «не смогло до них добраться». Как утверждает замглавы политбюро, оставшиеся у ХАМАС заложники — израильские солдаты и мужчины, служившие ранее в армии Израиля.

Салех аль-Арури подчеркнул, что переговоров по их освобождению «не будет до тех пор, пока не прекратится агрессия против сектора Газа».

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действий против ХАМАС. По информации ЦАХАЛ, палестинское движение нарушило условия перемирия, открыв огонь по Израилю.

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Илина Хакимова