ВК «Зенит-Казань» добыл третью «сухую» победу подряд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанская волейбольная команда «Зенит» одержала третью победу подряд в чемпионате России. В восьмом туре клуб из столицы Татарстана переиграл АСК (Нижний Новгород) со счетом 3:0 (26:24, 25:15, 25:16).

После победы подопечные Алексея Вербова набрали 18 очков. Сейчас «Зенит-Казань» занимает 3-е место в турнирной таблице. Выше только «Локомотив» (21 очко) и «Кузбасс» (19 очков).

В эту субботу, 2 декабря, казанские волейболисты примут на своей площадке новосибирский «Локомотив» в рамках полуфинала Кубка России. Первый матч игроки «Зенита» уступили в гостях со счетом 2:3.

В чемпионате в последней игре волейболисты Алексея Вербова победили «Факел» со счетом 3:0. С таким же результатом на казанской площадке был повержен клуб «Динамо-ЛО».

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Айрат Назипов