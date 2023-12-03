В российских медвузах появится единый учебник истории с главами по медицине

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В медицинских вузах России появится единый учебник истории, который будет содержать несколько глав по истории медицины. Его разрабатывает Институт всеобщей истории РАН и МГСУ имени Евдокимова, сообщает «РИА Новости».



Как отметила директор департамента медицинского образования и кадровой политики Минздрава России Людмила Летникова, учебник позволит преподавать дисциплину во всех медицинских вузах России по единому образцу.

— История медицины сейчас так же, как и история России, поднимается на более высокий уровень… В этом учебнике три главы будут посвящены истории медицины, — отметила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в России обновили учебник истории для 11-х классов. В него включили раздел про специальную военную операцию на Украине и вхождение в состав России новых регионов. Книги уже поставили во все российские школы.

Большая часть тиража новых учебников по истории России была напечатана и готова к отгрузке еще в начале августа. Напомним, в новых учебниках полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Работа над четырьмя томами нового учебника велась с апреля этого года.

Известно, что для учителей в России готовят учебник по военной истории в качестве дополнительного пособия к учебникам с 5-го по 11-й классы.

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Маргарита Головатенко