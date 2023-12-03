В Китае заявили, что зарегистрированные ОРЗ вызваны известными возбудителями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Китайские медики не выявили случаев острых респираторных заболеваний, вызванных новыми вирусами или бактериями, заявил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.



По его словам, органы здравоохранения КНР расширят доступ к медицинским услугам на всех уровнях медучреждений для того, чтобы полностью удовлетворить потребности населения. Обеспечиваются поставки вакцин против гриппа и других медикаментов.

Ранее в Китае сообщили о росте количества случаев острых респираторных заболеваний. Число случаев ОРЗ в Китае в ближайшее время продолжит расти. Уточнялось, что случаи заболевания вызваны вирусом гриппа. У ряда больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус.

В ноябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Китая дополнительные сведения о росте респираторных заболеваний у детей. Она ожидает также информацию о тенденциях в циркуляции гриппа, SARS-CoV-2, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и микоплазменной пневмонии, сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко