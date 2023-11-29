Аналитик рассказал о курсе доллара на ближайший месяц

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал «Реальному времени», каким будет курс доллара в декабре. Он считает, что сейчас российская валюта продолжает укрепляться за счет стоимости нефти марки Brent, которая во второй половине ноября достигала отметки $83 за баррель.

— В середине текущего месяца цены на нефть обновляли минимумы с лета, поэтому приток выручки к концу года может сократиться. Если меры по обязательной продаже валюты работают эффективно, то в декабре рубль не заметит сокращения предложения долларов и евро в неналоговый период и как минимум сохранит текущие позиции, занятые за период укрепления с октября, — поделился мнением собеседник.

По мнению эксперта, начало декабря станет очередным периодом проверки эффективности принятых мер по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Сейчас доллар стоит в пределах 88 рублей. За месяц американская валюта снизилась в цене почти на 6%. В начале ноября его продавали за 93 рубля.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что рубль будет укрепляться до декабря. Фундаментальными факторами в пользу рубля по-прежнему выступают: строгий контроль за обязательной продажей экспортной выручки, достаточно жесткая денежно-кредитная политика Банка России и общая слабость доллара США на глобальных площадках, уверен эксперт.

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Айрат Назипов, Галия Шакирова