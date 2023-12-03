ЦБ сообщил о сокращении наличных на руках россиян

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем наличных в обращении в России снизился в ноябре на 318,2 млрд рублей — это максимальное сокращение с мая 2022 года, следует из данных Банка России, которые проанализировало «РИА Новости».



Наличность сокращается третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 млрд рублей, а в сентябре — 21,6 млрд рублей.

До этого наличные в обращении сокращались в январе 2023 года. Объем средств «под подушкой» уменьшился на 214,5 млрд рублей, но эта динамика является типичной для начала года.

«Внесезонное» сокращение наличности в обращении, не связанное с январскими праздниками, в прошлый раз ЦБ РФ фиксировал в марте-мае прошлого года, когда физические лица активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ России. В целом в 2022 году объем наличных в обращении вырос в РФ на 2,24 трлн рублей.

Доля оплат безналичными в России превысила 80%, тогда как 10 лет назад этот показатель был равен 25%. Большинство россиян (79%) в 2022 году предпочитали расплачиваться безналичными способами.

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Маргарита Головатенко