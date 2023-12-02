В доме в Арске произошел пожар из-за зарядки телефона

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В многоквартирном доме по ул. Мостовой в Арске минувшей ночью произошел пожар из-за зарядки сотового телефона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Выяснилось, что перед сном 40-летняя хозяйка квартиры подключила сотовый телефон к зарядному устройству через удлинитель и положила на край кровати. Она проснулась и увидела на этом месте сильный дым.

Женщина испугалась и разбудила 16-летнего сына. Юноша пытался потушить пожар и получил ожоги плеч и спины от расплавившейся плитки из пенопласта, которой был обшит потолок.

Мать и сын поняли, что не справятся с пожаром, и покинули квартиру. Тушить пожар прибыли десять пожарных и две единицы техники. Службы ликвидировали горение мебели на площади 2 кв. метра.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Утром в пятницу, 1 декабря, в татарстанском селе Слобода загорелся деревянный дом. Пожар произошел из-за того, что хозяин дома уснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелись штора и мебель.

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Маргарита Головатенко