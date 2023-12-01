В Татарстане в селе Слобода загорелся дом из-за непотушенной сигареты

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Утром пятницы, 1 декабря, в татарстанском селе Слобода загорелся деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Пожар произошел из-за того, что хозяин дома уснул с непотушенной сигаретой, от которой загорелись штора и мебель.

Благодаря установленному ранее местной администрацией пожарному извещателю, 73-летнему мужчине удалось вовремя проснуться и покинуть дом. Обошлось без жертв.

Огонь ликвидировали на площади 50 кв. м, его тушили 14 человек.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В МЧС также напомнили: горючий материал может тлеть несколько часов; из-за окурка легко может загореться ткань, бумага, мебель и т.п.; смертельно опасно курить в постели нетрезвым.



В Татарстане в период с 2016 по 2023 год за счет различных источников финансирования установили более 412 тысяч автономных пожарных извещателей (АДПИ) в 138 домовладениях жителей республики.

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Илина Хакимова