В Мордовии раскрыли банду, созданную не позднее 1996 года

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Мордовии возбудили дело о создании банды, организованной не позднее 1996 года. На ее счету — убийство, вымогательство денег и имущества у предпринимателей, а еще нападения на жителей, сообщают «Известия Мордовии».



По версии следствия, руководил бандой житель Ковылкинского района Мордовии. Главаря и нескольких участников банды задержали. У них изъяли цифровые носители, оружие и боеприпасы, документы, мобильные устройства, компьютеры, фото- и видеоархивы.

Сейчас устанавливают местонахождение остальных членов банды и лиц, им покровительствующих.

Верховный суд Татарстана в конце ноября выслушал показания ветерана баскетбольного спорта Александра Щербакова. На допросе по видео-конференц-связи из райсуда Москвы он рассказал о том, как пережил покушение на убийство в ноябре 1999-го и как группировка «Тукаевские» пыталась обложить данью коммерческую деятельность КСК «УНИКС».



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Маргарита Головатенко