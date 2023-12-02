День Татарстана открывается на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Фото: realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

День Республики Татарстан открывается сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он проходит на разных площадках. Ожидается, что весь этот день гостей будут угощать блюдами татарской кухни, делиться рецептами их приготовления и знакомить с национальными обрядами.

Одним из главных гастрономических блюд станет шурпа из гуся в казане, которую уже начали готовить. Повара приготовят более четырех тысяч порций, чтобы ими смогли угоститься все посетители выставки. На центральной площадке пройдет торжественная регистрация с элементами традиционных свадебных обрядов татарского народа. Узами брака себя свяжут уроженцы Балтасинского района Самат Зиятдинов и Сюмбель Ибрагимова. А откроется презентация песней «Хәерле көннәр» («Добрый день»), которую исполнит татарский народный ансамбль песни и музыки «Гөлләр».

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Представит достижения Татарстана глава республики Рустам Минниханов, он прилетел в Москву. На выставке ждут вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра строительства России Ирека Файзуллина и представителей президента РФ. Вчера поздно вечером экспозицию Татарстана осмотрели глава Академии наук Рифкат Минниханов, министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Татарстан представлен на выставке «Россия» технологичным, многофункциональным и современным стендом. Центральным арт-объектом на стенде стала белоснежная конструкция шарообразной формы, изготовленная в татарском орнаменте. Она напоминает своеобразный шатер, внутри которого на большом экране демонстрировался видеоролик, рассказывающий о турнире «Игры будущего». По сути, всю неделю экспозиция работала на популяризацию игр и была оформлена в ярких неоновых цветах — в сочетании фиолетового и розового. Но сегодня экспозиция предстала в новом облике — над ней зажглось «солнце», в котором отражается история республики и ее достижения.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил гостей посетить День Татарстана:

— Друзья, Татарстан славится особым гостеприимством. Мы будем рады видеть вас на нашем стенде.



Гостей встретят в традиционных костюмах, а на экранах будут транслироваться видеоролики с достижениями республики и сюжеты о достопримечательностях.

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Луиза Игнатьева