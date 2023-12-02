Россия впервые за полтора года вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия впервые с марта вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в ЕС, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.



Евросоюз нарастил закупки зерна из России в 10 раз за год — до 180 тыс. т. Это стало максимальным объемом за полтора года. Россия — четвертый крупнейший экспортер зерна в объединение.

Главным направлением импорта для ЕС стала Украина. Поставки оттуда за месяц выросли на 1%, а за год — снизились на четверть. Еще в тройку лидеров по поставкам зерна в ЕС вошли Бразилия, Турция и Канада.

Правительство России выделило еще 10 млрд рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Деньги получат сельхозпроизводители из Центральной России, Поволжья и Сибири.

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Маргарита Головатенко