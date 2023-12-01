В Казани автобус столкнулся с легковушкой — пострадала женщина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани автобус столкнулся с легковым автомобилем Hyundai, сообщает Госавтоинспекция города.



Около 15:15 водитель автобуса двигался по ул. Сибгата Хакима со стороны ул. Нигматуллина. На круговом движении он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковым авто.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля 1978 года рождения. В салоне машины находились двое детей восьми лет, их осмотрели.

— В зимнее время года в сложных метеорологических условиях водители должны выбирать такую скорость, которая обеспечивала бы безопасность в складывающейся дорожной обстановке… Госавтоинспекция города призывает водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, — напомнили в ГИБДД по Казани.

ДТП со смертельным исходом произошло на 92-м километре трассы Казань — Оренбург в Алексеевском районе Татарстана. Около 17:00 41-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. Водитель легковушки погиб. Пассажиров — женщину 1994 года рождения, мальчика 2014 года рождения и девочку 2012 года рождения — доставили в Чистопольскую ЦРБ.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко